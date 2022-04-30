Erdoğan: Bu ramazanda da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık

Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah’a havale ediyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çevreyolları, Kırklareli'ni Saray üzerinden Organize Sanayi Bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi'ne bağlayan 71 kilometrelik bir projenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Ülkemizin önde gelen üretim ve ticaret merkezlerinden olan ve ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık. Kırklareli şehir geçişini daha önce açmıştık. Bugün de yaklaşık 7,5 kilometrelik Pınarhisar ve 3 kilometrelik Çakıllı çevre yollarıyla birlikte projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz.

"Seyahat süresi 78 dakikadan 45 dakikaya inecek"

Alt geçitleri, hemzemin kavşakları ve sanat yapılarıyla hizmete açtığımız çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına da katkıda bulunacaktır. Açılışını yaptığımız yollarda hem taşımacılık yapan şoförlerimiz hem bölgede yaşayan vatandaşlarımız konforlu, güvenli hızlı bir seyahat imkanına kavuşacaktır.

Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecekti. Ayrıca karbon emisyon miktarı da 7 bin tondan fazla azalacaktır. Yolculuk süresinin kısalmasıyla Saray ile Kırklareli arasındaki etkileşimin yoğunlaşması bölgenin ekonomik ve kültürel dinamizminin de artmasına katkıda bulunacaktır. Velhasıl, neresinden bakarsanız bakın ülkemiz ve Trakya için hayırlı bir hizmetin açılışını yapıyoruz.

"Benim dünyamda çevre yolunu açtığımız Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var"

Değerli misafirler, tabii benim dünyamda çevre yolunu açtığımız Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Hukuk oyunlarıyla çarptırıldığımız hapis cezasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden haksız yere ayrıldıktan sonra cezanın infazı için Pınarhisar'a geldik.

Cezaevleri zalimler için hapishane mazlumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni milletimizle daha sıkı kucaklaşmak, kendimizi geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için bir taş medreseye dönüştürdük. Esasen milli iradenin üzerinde bir güç bulunmadığı, diğer tüm gayretlerin beyhude olduğunu, bizi Pınarhisar Cezaevi'ne yolcu eden yüz binler zaten göstermişti. Nitekim 1999 Temmuz'da Pınarhisar Cezaevi'nden ayrıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra partimizi kurduk ve 3,5 yıl sonra iktidara geldik.

"Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık"

Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı çok görerek hukuk oyunlarıyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek zorunda kaldılar. Bu dönemde İstanbul ile birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik, eser verdik. Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık.

Herkesin bir hesabı vardı ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabbimize ram olduk. Çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar Çevreyolu'nun açılışı bize hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı.

"Ülkemizde hala milletimizin inancına karşı kin duyan bir kesim mevcuttur"

Değerli misafirler, hangi görevde bulunursak bulunalım siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor.

Onca yıl İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizde belediyeleri yönettik. Kasım 2002 Seçimleri'nden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz. Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçesindeki, mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır? Ama ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur.

"Biz bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz"

Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle özgürlükle, hakla, hukukla, hepsinden önemlisi ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Biz bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacak, 2053 vizyonunun da hazırlıklarına devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını iliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta sayın bakanımıza, bakanlığımız mensuplarına, kurumlarımızın yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."