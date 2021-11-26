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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan: Bu faizler düşecek

Erdoğan: Bu faizler düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da, çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz' dedi

1 Saat Önce
2021-11-26 21:33:25
Erdoğan: Bu faizler düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Alsancak ile 96 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında ekonomiye de değinerek faizlerin düşeceğini, ekonomi programından geri dönmeyeceklerini söyledi.

Erdoğan ekonomiyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Merkez Bankası'nın Döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler.

19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını azaltma değil, tedavi etme aşamasına geçtik.

Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar.

Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel ekonomik kriz bu dönüşümü hızlandırma ve neticelendirme fırsatı verdi. Bu faizler düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bizim tek hedefimiz, insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır.

İktisadi hiçbir temeli olmayan döviz kuru hareketleri üzerinden karanlık senaryolar için çırpınıyorlar, milletimizi paniğe ve karamsarlığa sürükleyerek siyasi çıkar devşirme kurnazlığına yelteniyorlar” dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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