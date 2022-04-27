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Erdoğan: Bu adam (Kavala) Türkiye'nin Soros'uydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.

2 Saat Önce
2022-04-27 21:57:38
Erdoğan: Bu adam (Kavala) Türkiye'nin Soros'uydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

3 Kasım 2002 seçimleri ülkemizin önüne yeni kapılar açmıştır. Terör örgütlerinin ve siyasi uzantılarının eylemleri bizleri alıkoyamayacak. Türkiye'nin yakın tarihini sizlerle beraber yazdık. İnşallah geleceğin inşasını da birlikte yapacağız.

"Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir zatla (Osman Kavala) ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Bizler 5 milyon civarında fidan, ağaç dikerek bunu yaptık. (Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. Nerede terörist varsa benim komandom oraya girecek. Artık bunda taviz yok." dedi. DHA, AA

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