Erdoğan: Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde yaptığı konuşmada, 'Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, gençlerin önümüzdeki seçimlerde oy vereceğine dikkat çekti. Erdoğan, "Geriye dönüp baktığımda iyi ki gençlerle birlikte yol yürümüşüm, iyi ki onların önünü açacak işler yapmışım diyorum. Bizler gençlerimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Gençlerimiz çok farklı alanlardaki başarılarıyla bizi gururlandırıyor. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefet partisi liderlerine de değinen Erdoğan, "Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. İYİ Parti'nin olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Bu muhalefet inkarcıdır, inkarcı. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu unutmayın." dedi.

İYİ Parti eski grup başkanvekili Lütfi Türkkan'ın şehit yakınına küfrettiği tartışmaya işaret eden Erdoğan, Meral Akşener'i şu sözlerle eleştirdi:

"Şehit yakınına söven densiz utanmaz arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. İYİ Parti'nin başındaki kadın nasıl küfrediyor? Söylemek istemezdim ama söyleyeceğim parlamento çatısı altında 'yavşaklar' diyecek kadar ileri gidebilen bir kadın. Bunda ne edep ne adap var. Ne olacak? Başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Sen bir kadınsın bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfrediyor? Bunların suyu kaynadı. Bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? İnşallah Haziran 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.