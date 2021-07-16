Erdoğan: Bir müjdemiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, KKTC ziyaretinin sorulması üzerine, "Pazartesi günü KKTC'ye ziyaretimiz var. Geniş bir heyetle ziyaret yapacağız. Birinci gün KKTC parlamentoda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, şimdi verirsem yanlış olur. Güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü yine KKTC'de malum her yıl yaptığımız törenleriniz var ve törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki merasimlerimizde en güzel şekilde gerek adaya gerekse tüm dünyaya, dünya barışın tesisi için mesajlarımız olacak. Gerek Ersin Bey'in gerek şahsımın mesajları var, bu mesajlarla birlikte, Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmelerimiz var, heyetlerimiz arasında görüşmelerimiz var. Bu seyahati verimli hale getireceğiz" dedi.

RİZE VE ALMANYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Erdoğan, Almanya ve Rize'de yaşanan sel felaketlerinin sorulması üzerine, Almanya'dan yardım konusunda bir talep gelmediğini belirtti. Erdoğan Rize'de yaşananlarla ilgili olarak ise, "Maalesef Rize'deki sel felaketinde kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatımız var. 3 Bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerek Adil Bey oradalar. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim, Valimiz Kemal Bey ile irtibat halindeyim. Ve yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makineleriyle oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizi muhafaza etsin Rize'miz, daha doğrusu Doğu Karadeniz'imiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz, bunda da biliyorsunuz saatte 202 metreküp yağmur aldı. Tabi çay bitkisi gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı yağmurla gübrenin azotun balçığa dönüştüğü yer. Dikey kök olmadığı için yatay olduğu için onlar aşağıya doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. O ağaçlar şimdi kalmadı çünkü söküldü onların yerine çaylıklar yapıldı. Şu andan itibaren bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evinin altındakiler dahil olmak üzere onlarda kaydılar. Onlarda da zararlar söz konusu. Tabii temennimiz cana bir şey gelmesin. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bütün imkanlarla ne gerekiyorsa yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 5. yılındaki etkinliklerinin sorulması üzerine ise, "Dün Şafak Vakti filmi vizyona girdi. Ulusal, uluslararası yüzlerce canlı yayın bu vesileyle gerçekleştirildi. 00.13'te 90 bin camimizde Diyanet İşleri Başkanımız selalar okuttu ve 15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje ulusal, uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, sergiler, anma toplantıları gerçekleştirildi. Bütün bunlardan öte Külliyemizin tam karşısında bir 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılışını yaptık. Gerçekten dijital içerikli bir müze oldu. Herhalde şu anda Türkiye'mizde bir ilk bu müze. Dün onu da Devlet Bey'le birlikte geniş bir toplulukla ziyaret ettik, gezdik. İnanıyorum ki sadece ulusal değil, uluslararası bazda da bu müzemiz dünyaya çok güzel mesajlar verecek. İçeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde de gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu. Eseri hazırlayan arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.