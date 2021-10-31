Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu: Görüşme kaç dakika sürecek?
Beyaz Saray’ın açıkladığı programa göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da TSİ 12.10’da görüşecek.
2021-10-31 11:15:31
İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bugün 12.10'da görüşecek. Görüşmenin 20 dakika sürmesi planlanıyor.
İki lider ilk yüz yüze görüşmesini Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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