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Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi.

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14.06.2021 19:51:30
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. ki liderin saat 19.00'da başlayan görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

Erdoğan ve Biden'ın görüşmesine dair ilk görüntüler Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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