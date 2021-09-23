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Erdoğan: Beş zincir market piyasayı alt üst ediyor

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan: Beş zincir market piyasayı alt üst ediyor

Erdoğan: Beş zincir market piyasayı alt üst ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdada fahiş fiyat iddiaları konusunda beş zincir marketi işaret etti.

2 Saat Önce
2021-09-23 19:01:02
Erdoğan: Beş zincir market piyasayı alt üst ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları konusunda Ticaret Bakanlığı'nın “gerekli operasyonları yapacağını” belirtirken, “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor.” dedi.

ABD temaslarının ardından New York'taki Türkevi'nde gazetecilere konuşan Erodğan, “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz” dedi.

Erdoğan, sorunun zincir marketlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu üzerine de “Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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