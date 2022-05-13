Erdoğan Bayraktar'dan imalı paylaşım

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun' dedi.