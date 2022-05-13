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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan Bayraktar'dan imalı paylaşım

Erdoğan Bayraktar'dan imalı paylaşım

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun' dedi.

2 Saat Önce
2022-05-13 15:38:39
Erdoğan Bayraktar'dan imalı paylaşım

AK Parti'li Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, şunları yazdı:

"Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun."

Bayraktar, kime göndermede bulunduğunu yazmadı.

bay

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