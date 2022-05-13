Erdoğan Bayraktar'dan imalı paylaşım
Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun' dedi.
2022-05-13 15:38:39
AK Parti'li Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı.
Bayraktar, şunları yazdı:
"Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun."
Bayraktar, kime göndermede bulunduğunu yazmadı.
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