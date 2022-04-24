Erdoğan Bayraktar'dan 'Erdoğan'a Atatürk'lü gönderme' iddialarına yanıt

Rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Atatürk üzerinden gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Bayraktar, “Kimseye bir gönderme yapmadım” dedi.

17-25 Aralık operasyonlarında adının geçmesinin ardından görevinden istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan'da sosyal medya hesabından Atatürk fotoğraflarının yer aldığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi.

Bayraktar, Atatürk'ün muhafazakar kesimde konuşulanların aksi yönde uygulamaları hayata geçirdiği belirtilen videoda kimseye gönderme yapmadığını söyledi.

'BUNU GÜNCELLEMEMİZ LAZIM' DEMEDİ'

Bayraktar'ın paylaştığı videoda "Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngiliz'e karşı mücadele ediyor, İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, İtalyan'ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa'da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa'daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk." ifadeleri yer aldı.

Bayraktar'ın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında tartışmalara neden olan ve geri adım atmasıyla sonuçlanan, “İslam'ın güncellenmesi gerekiyor” sözlerine de göndermede bulunulduğu yorumları yapıldı.

Videoda, bu konuda şöyle denildi: “(Atatürk) İktidara gelir gelmez ‘Kuran'ı güncelleyelim' demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam'ın hükümlerini uygulayamayız' demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım' demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran'ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme et, ne demek istiyor Cenab-ı Hak' dedi.”

BAYRAKTAR: ASLINDA ATATÜRK'Ü

ÇOK SEVEN BİRİSİ DEĞİLİM, ANCAK...

Erdoğan Bayraktar, Erdoğan'a göndermede bulunduğu yorumları üzerine bugün sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaptı. Kimseye göndermede bulunmadığını söyledi. Bayraktar "Atatürk'ü tanıtmaya çalışan bir önceki twitimle, kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında Atatürk'ü çok seven birisi değilim, ancak her TÜRKİYE vatandaşının Atatürk'e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim" dedi.

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