Erdoğan Bartın'da! Son gelişmeleri aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili, 'Patlamanın hemen ardından tüm kurumlar seferber oldu' açıklamasında bulundu. Erdoğan, maden kazasında hayatını kaybeden maden işçisinin sayısının 41'e yükseldiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maden patlamasının ardından Diyarbakır'daki programını iptal etti. Helikopterle İstanbul'dan Bartın'a geçen Erdoğan maden alanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın yaşandığı Amasra'daki maden ocağında son işçiye de ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 41 olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini kullanarak maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "Maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlü kazaların yaşanmasını kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde gereksiz risk ve önlemsizlik görmek istemiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması nedeniyle milletçe üzgünüz. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulan işçilerimize Rabbim'den acil şifalar diliyorum.

Devletimiz madenin -300 ve -350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber ederek kaza mahalinde çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetler yürütülürken, yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter ile çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarına nakledilmiştir.

TTK'dan AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız işçilerimize ulaşmak için zamanla yarışmışlardır. Enerji, Çalışma ve İçişleri Bakanlığımız olay yerinde çalışma koordinasyonu yürütmüşlerdir. Biz de sürekli olarak İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk, telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken adımları atmanın gayreti içinde olduk. Ayrıca bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek, çalışmaları yerinde görme kararı aldık.

'KADER PLANINA İNANMIŞ İNSANLARIZ'

Bu patlamanın nasıl yaşandığı, sorumluların kimler olduğu yürütülecek adli ve idari soruşturmalarla ortaya çıkacaktır. Önceliğimiz yeraltındaki işçilere ulaşmaktı. En son 41'inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş.

Maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlü kazaların yaşanmasını kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde gereksiz risk ve önlemsizlik görmek istemiyoruz. Gerek bakanlarımız, gerek sendikalarımız incelemelerini yaptı. Amasra Taşkömürü İşletmesi en ileri ocak olmasına rağmen, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun dünü, bugünü, yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır.

Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda ihtiyacımız olan yapısal değişime yeterli olacağına inanıyorum. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İlk etapta bir karar daha aldık o da, 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, sendikamız 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken yardım ve desteği de Kabine Toplantımızda belirleyip adımımızı atacağız." .