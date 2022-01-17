DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sınıfta kalma şartları | Kaç zayıfla sınıfta kalınır? Lisede 3, 4, 5, 6 zayıfla sınıfta kalınır mı?
Müslümanlara 'soykırım' çağrısı yapan Hindu rahip tutuklandı
ASPİLSAN, lityum iyon pilde seri üretime geçecek
Osman Kavala için tutukluluğa devam talebi
Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu'ya destek
Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle | Sezen Aksu'ya Hz. Adem ve Hz. Havva tepkisi
TerraUSD nedir ne amaçla kullanılır?
Çin nüfusunda büyük gerileme
Fitch'den Türkiye'ye ''yeni ekonomi politikası'' uyarısı
Marmara Denizi'nde deprem
Trabzon'da yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon 18 Ocak Salı günü okul var mı? Trabzon'da bugün kar tatili uzadı mı?
Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
Washington Post: 'Türk SİHA'ları Ukrayna’da dengeleri değiştirdi'
Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu Hz. Havva ve Hz. Adem'e nasıl hakaret etti? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle
Elektrik faturalarıyla ilgili önemli gelişme

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan: Arnavutluk'un sevinci sevincimizdir

Erdoğan: Arnavutluk'un sevinci sevincimizdir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı temasıyla Süleymaniye Camisi avlusunda düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

2 Saat Önce
2022-01-17 14:52:39
Erdoğan: Arnavutluk'un sevinci sevincimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un acısının, sevincinin, sıkıntısının Türkiye'nin de acısı, sevinci, sıkıntısı olduğunu belirterek, "Kardeşler, kardeşlerinin imdadına zor zamanlarında yetişirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.

Arnavutluk halkına Türk milletinin en içten selamlarını getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik" diye konuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş