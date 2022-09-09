Erdoğan: Amerika attığı yanlış adımlara devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Programlar el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in merasimine katılmayı düşünüyorum. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmüştük.

DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu.

Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok.

SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor.

(F-16'lar) Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil.