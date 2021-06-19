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Erdoğan: Almanya, İngiltere ve Rusya’dan müjdeler geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını döneminde turizm sektörünü ayakta tutmak için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

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19.06.2021 14:44:46
Erdoğan: Almanya, İngiltere ve Rusya’dan müjdeler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Salgın döneminde turizm sektörünü ayakta tutmak için yoğun gayret gösterdik. Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız, yurt içinde ve yurt dışında gereken her adımı attı. Adeta 'kısa mesafe koşucusu' diyeceğim, 'maraton' biraz uzun olur, Gidilmedik ülke bırakmadı. Bir taraftan Almanya, bir taraftan İngiltere, bir taraftan Rusya, bu görüşmeler yapılırken biz de telefon diplomasimizi yoğun bir şekilde devam ettirdik. Hamdolsun sonunda bu ülkelerden müjdeler geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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