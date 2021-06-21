Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Kovid-19'la mücadele ve kısıtlamalarla ilgili olarak Türkiye'nin yeni planını açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını açıklayan Erdoğan ayrıca, bu tarihten itibaren müzik saati kısıtlamasının kalkacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönüleceğini ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma kısıtlamalarının sona ereceğini duyurdu.

Erdoğan ayrıca, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatıldığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye NATO'ya karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi. NATO, nice can yakıcı meselede kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır.

İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar kötü olduğunu NATO Zirvesi'nde ifade ettik.

Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi oldukça güçtür.

NATO zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık. Türkiye sınırları içinde ve ötesinde 9 milyonu bulan sığınmacıya sağladığı destek için katkı beklediğimizi anlattık.

Türkiye en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde yalnız bırakılmış olmasına rağmen NATO'nun küresel güvenliğin tesisi ve korunması hususundaki önemini kabul etmektedir.

Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir.

'ABD İLE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALADIĞIMIZA İNANIYORUZ'

Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Biden'la ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Bundan sonraki işbirliği alanları hususunda verimli görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiç bir meselemizin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık. ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile diyalog kanallarımızı geliştirme ve maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde hem ittifakla hem müttefiklerimizle daha yakın ve yapıcı iş birliği içinde olacağız. Sorun başlıklarını ise karşılıklı hassasiyetlerimiz ve beklentilerimiz ekseninde zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz.

Macron, Biden ve Miçotakis ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık.

Şuşa'nın en kısa sürede yepyeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum. Azerbaycan'ın hep yanında olacağımızı tüm dünyaya ilan ettik.

Salgın döneminde dünyanın parlayan yıldızı olduk. Sanayi üretimimiz yükselişini düzenli olarak sürdürüyor. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon sınırına dayanarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, yem süt fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz. Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik.

'TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZADI'

Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.

Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yaptıran ülke konumundayız.

Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz.

'KISITLAMALAR KALKIYOR'

1 Temmuz'dan itibaren:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamını kaldırıyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.