Erdoğan açıkladı! Putin ve Zelenski görüşecek mi?

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MAYIN KONUSU

Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.

PUTİN VE ZELENSKİY İSTANBUL'DA GÖRÜŞEBİLİR

Gazetecilerin Putin-Zelenskiy görüşmesi sorusuna Başkan Erdoğan: "İstanbul'da bir liderler zirvesi olabilir. Biz de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız." ifadeleriyle yanıt verdi.

ERDOĞAN İLE PUTİN 16.00'DA GÖRÜŞECEK

Erdoğan, "Dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu. Bugün de 16.00 gibi Sayın Putin ile görüşmemiz olacak.Ön görüşmeler neticesinde varılan mutabakatın getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Zelenski'nin olumlu bakışı var. Putin de daha önceden olumlu yaklaştı. Bugün yapacağımız görüşmeyle tarihi onlar belirleyecek. Olumsuz gidişatı olumlu hale çevirirsek mutluluk duyarız." dedi. .