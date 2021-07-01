Erdoğan açıkladı: Aşıda 50 milyon dozu aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor. 18 yaşından gün almış vatandaşların da takvime eklenmesiyle hız kazanan aşılama, havalimanı, tren garı, otobüs terminalleri ve alışveriş merkezlerinde de gerçekleştiriliyor.

Aşılama rakamlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkin silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız"

Erdoğan, "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 12.07 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 862 bin 323, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 149 bin 160 oldu.

Toplam aşı yapılan kişi sayısı ise 50 milyon 11 bin 483'e yükseldi.

50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz

2 doz aşını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları, istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek. Vatandaşlar ve sağlık çalışanları, ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı yaptırabilecek.

Hastalığı atlatanlar 3 ay sonra aşı olabilecek

Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkının tanımlanmasında süre 3 aya indirildi. Böylece, hastalığı geçirmiş olanlar, hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek. Bu durumun da mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendiriliyor.

İkinci doz 4 hafta sonra yapılabilecek

BioNTech aşısının da ilk dozunu olan vatandaşlar, ikinci dozlarını 4 hafta sonra olacak şekilde yaptırabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.