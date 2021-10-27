Erdoğan açıkladı: Aliyev hangi isme kapıyı kapattı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu. Erdoğan büyükelçiler tartışması üzerinden CHP'ye yüklendi ve CHP'li Ünal Çeviköz'ü eleştirdi: “İlham Bey’le konuşurken o bile ‘Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam’ dedi.'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 10 büyükelçinin Osman Kavala çıkışından sonra başlayan gerilim ABD'nin Viyana Sözleşmesini hatırlatan açıklamasıyla sona ermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminin ilk sırasında bu tartışma vardı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in CHP Milletvekili ile ilgili yorumu ise dikkat çekti.

Türkiye'nin tutumunun “gövde gösterisi” olmadığına dikkat çeken Erdoğan, “Burada görev yapan büyükelçi Türkiye'nin kabile devleti olmadığını bilmesi lazım” dedi.

“BENİM KİTABIMDA GERİ ADIM ATMAK YOK”

Erdoğan şunları söyledi: “Bu adım sadece Türkiye'de görev yapmakta olan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım.

Türkiye'de görev yapan bir büyükelçi, Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Olay bu kadar basit. Tabi Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer 9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu.”

Amerikan gazetelerindeki “Türkiye geri adım attı” yorumlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi'nin başlatabileceği süreci değerlendiren Erdoğan, “Benim herhangi bir beklentim yok. Benim sadece tek beklentim var; biz bildiğimizi okuruz. Konsey bildiğini mi okur; okusun. Onlar ne okuyor; dinleriz, görürüz. AİHM'inkini de Konsey'inkini de dinleriz; dinledikten sonra da biz üzerimize düşeni yaparız. Gereği neyse bunu yapacağız” dedi.

10 BÜYÜKELÇİ AÇIKLAMASI VE CHP'NİN TUTUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Milletvekili ve Genel Başkan danışmanı eski Bakü Büyükelçisi Ünal Çeviköz'ün 10 büyükelçiye ilişkin yaptığı “Dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana” değerlendirmesi de soruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı anlatan Erdoğan, “İlham Bey'le konuşurken o bile ‘Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam' dedi. Çünkü Azerbaycan'a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren. Bunu öğrenmedi ki bu adam. Şu anda da rastgele işte nasıl olduysa siyaset yapıyor. Bunlar büyükelçilik yapmış, siyasetçilik değil. Siyasetçilik başka bir şey, büyükelçilik başka bir şey” diye konuştu.

BİDEN GÖRÜŞMESİNDE MASADA NE OLACAK

ABD Başkanı Biden ile yapılacak görüşmenin ayrıntılarını da açıklayan Erdoğan, gündemin F-35 ve yapılan ödeme olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Bu görüşmede de tabi ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabi ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler. Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabi benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız.”

BÜYÜKADA'DAKİ TÜGVA BİNASI TARTIŞMASI

TÜGVA'nın Büyükada'da kullandığı binanın tahliyesindeki tartışmaları yorumlayan Erdoğan “Anlaşma 10 yıllık bir süre tanıdığı halde daha üçüncü yıldayken kalkıp bunların kiraladıkları yeri zabıtalarla basıp oradan bütün demirbaş eşyalarına varıncaya kadar hepsini dışarı atma gayretleri bir defa bunların tıynetini göstermektedir, bunların cibilliyetini göstermektedir. Bu konuyla ilgili de açıklamaları ilgili bütün arkadaşlarım yaptılar, yapıyorlar. Aynı şey TÜRGEV için geçerli, aynı şey ENSAR için geçerli. Her türlü iftirayı attılar, her türlü yalan dolanı söylediler” dedi.

Kaynak: Odatv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.