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Erdoğan açıkladı: 81 ilin tamamında yapılacak
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Erdoğan açıkladı: 81 ilin tamamında yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim töreninde konuştu. Erdoğan, 81 ilin tamamında millet ormanı yapılacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-11 15:40:21
Erdoğan açıkladı: 81 ilin tamamında yapılacak

Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir" dedi. Erdoğan, 81 ile 81 millet ormanı kurulacağı müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Orman varlığımızın artırılması konusunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz."

"Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır."

"Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz."

"Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede güçlü iş birlikleri oluşturmamız gerekiyor. "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturacağız."

"81 ilimize 81 Millet Ormanı kuracağız"

"Fidan dikimi yaptığımız bu alanı da Millet Ormanı haline getirerek insanlarımızın hizmetine sunacağız. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını sağlayacağız."

"Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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