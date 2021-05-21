Erdoğan açıkladı: 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik.

- Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz.

- Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

- Dünya Sağlık Örgütü'ne üye herhangi bir ülkenin, bu örgütün onayladığı bir aşıyı kabul etmemesinin izahı yoktur.

- Uluslararası seyahatler ve turizmin önü gerekli sağlık ve hijyen şartları sağlanarak açılmalıdır.

- G20 ülkeleri arasında 'iyi uygulamalar veri bankası' kurulması gelecekteki krizlere karşı önlem alınmasını kolaylaştıracaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.