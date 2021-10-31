Erdoğan: (ABD'nin teröre silah desteği) inanıyorum ki böyle devam etmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütlerine silah desteğiyle ilgili 'Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.' dedi.

Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor." dedi.

Erdoğan, "Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı." diye konuştu.

Erdoğan, "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez" dedi.

İklim değişikliğiyle mücadele

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici"

Biden ile görüşme

"Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik."

ABD'nin terör örgütlerine silah desteği

"Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir."

ABD ile F-16 görüşmesi

"Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm."

Afganistan'dan yeni göç dalgası

"Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz." diye konuştu. Erdoğan, "(AB'nin kendi ordusunu kurma tartışmaları) Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.