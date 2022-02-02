Erdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik bile bulamadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen Kış Kartalı Harekatı ile ilgili, '3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, teröristler kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuştu.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz"

Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra gerçeklere dönüştürdük. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, adalette, ulaşımda, enerjide, sanayide, turizmde, tarımda, sporda sosyal desteklerde velhasıl insanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları beşe, ona katlayan yatırımlarımızla Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak altyapıyı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleri, gücü, programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz.

"Teröristler kaçacak delik bile bulamadılar"

Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönme sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Şayet eğitimde derslik sayısını 343 binden 607 bine çıkarmasaydık, öğretmen sayımızı 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizi dünyanın en iyi işleyen sağlık hizmeti sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 241 bine çıkarmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet güvenlikte, terör örgütlerini ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirmeseydik, teröristlerin başlarını sınır ötesinde bulundukları yerlerde ezmeseydik, insanlarımızın ve şehirlerimizin huzurunu teminat altına almasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de inlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi, girdik. İşte dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.

"Yakında ikinci nükleer santrali de geliyor"

Yakında ikinci nükleer santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık ve inşasına başladık. İnşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız. Türkiye'nin toplam kurulu gücünü 100 bin megavata çıkaran iktidar biziz.

"Enerjiye ulaşımın zorlaştığı bir dönemden söz ediyoruz"

Dünyada salgınla birlikte ekonomi kriz de baş gösterdi. Enerjiye ulaşımın zorlaştığı bir dönemden söz ediyoruz. Türkiye'de mevcut enerji kaynaklarının üçte ikisinden fazlası son 20 yılda kuruldu. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 2023'ten itibaren sistemimize vererek bu alanda da bir rahatlama sağlayacağız.

"Yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak berataraf edeceğiz"

Döviz kuru üzerinden ekonomimizin istikrarını bozma gayretlerini geliştirdiğimiz mekanizmalarla bozduk. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak bir süre sonra bertaraf edeceğiz. 2021'i 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla kapattık. Bu yıl ihracatımızı daha ileriye taşıyacağız. Bu yılın ocak ayında 17,6 milyar dolar gerçekleşti. Türkiye, artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir. .