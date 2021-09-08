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Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-09-08 21:41:24
Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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