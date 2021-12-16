Erdoğan, 15:00'te asgari ücreti açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücreti saat 15.00'te basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak.
2021-12-16 14:05:15
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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