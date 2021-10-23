DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'de PMI ayrıntıları ve enflasyonist olgular
Ekvadorlu atlet ülkesinde silahla vurularak öldürüldü
Kennedy suikastının gizli belgeleri yayımlanacak
ABD'de raflar bomboş! Aylardır ürün bekleniyor
Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü
'İlk altın külçemizi 2022 sonunda dökeceğiz'
Trakya'nın yerli tohumları Karabağ'da filizlenecek
Şuayb Peygamber'in Hazreti Musa ile buluştuğu mekan
İran'da Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine bir asker kameraların önünde tokat attı
Türkiye, Kick Boks'ta 42 madalya kazandı
Avrupalı şefler Türk yemeklerini Kayseri'de öğreniyor
Anlaştılar; İsrail saldırırsa Rusya engellemeyecek
Türkiye ve Azerbaycan birlikte tarıma hazırlıyor
Sömürgeciliğe uydurulan kılıf: Cezayir'de Fransız sömürgeciliği
Erdoğan: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek

Erdoğan: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-10-23 16:56:40
Erdoğan: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek

Eskişehir'de Millet Bahçesi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye küresel firmaların üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Sermayenin milliyeti, rengi, inancı olmaz, ülkemize yatırım yapacak, istihdamımıza katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır" dedi.

Erdoğan ayrıca şunları söyledi:

Büyük ve güçlü Türkiye'nin eşiğindeyiz. Türkiye'nin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz.

Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir, ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.

Bay Kemal, 'Selo aşağı Selo yukarı dolaşıyor', Selo serbest kalamayacak.

Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi, 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor, bu ne terbiyesizliktir. Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı dışişleri bakanımıza verdim, 'Bu 10 tane büyükelçininistenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, Türkiye'yi bilmedikleri gün burayı terk edecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş