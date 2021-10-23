Erdoğan: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim' ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de Millet Bahçesi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye küresel firmaların üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Sermayenin milliyeti, rengi, inancı olmaz, ülkemize yatırım yapacak, istihdamımıza katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır" dedi.

Erdoğan ayrıca şunları söyledi:

Büyük ve güçlü Türkiye'nin eşiğindeyiz. Türkiye'nin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz.

Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir, ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.

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Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi, 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor, bu ne terbiyesizliktir. Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı dışişleri bakanımıza verdim, 'Bu 10 tane büyükelçininistenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, Türkiye'yi bilmedikleri gün burayı terk edecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.