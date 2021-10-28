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TIMETURK / GÜNDEM / Erbaş, Şuşa'da Cıdır Ovası’nda şehitler için dua etti

Erbaş, Şuşa'da Cıdır Ovası’nda şehitler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'nın simge yerlerinden Cıdır Ovası'nda Kur'an-ı Kerim okudu, ardından şehitler için dua etti.

2 Saat Önce
2021-10-28 18:10:15
Erbaş, Şuşa'da Cıdır Ovası’nda şehitler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Ali Erbaş'ın Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ile Karabağ'ın sembol şehri ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Şuşa'da dini ve tarihi anıtları gezen Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.

Şuşa'nın simge mekanlarından Cıdır Ovası'nı da ziyaret eden Erbaş burada Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından şehitler için dua eden Erbaş, Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin Azerbaycan, Türkiye ve Müslüman alemi için hayırlı olmasını diledi.

Şehirdeki Gövher Ağa Camisi'nde de konuşan Erbaş, Azerbaycan askerlerinin zafer kazanmasındaki birinci vasıtanın onların iman güçleri olduğunu söyledi.

Erbaş, "İman, en büyük güçtür. Askerlerimizin kalplerindeki iman, ilk olarak zaferin en büyük vesilesi olmuştur. İkinci olarak Azerbaycan devleti ve milletinin birlik, beraberlik ve dayanışması, Türkiye'nin baştan beri olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında yer almış olması da bu zaferin arkasındaki en büyük vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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