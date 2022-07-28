''Erbaş Londra’da ev satın aldı'' iddialarına Dilipak’tan yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Londra’da ev aldığına dair iddialara Yeni Akit yazarı Dilipak yanıt verdi.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'da kendisine ev aldığını iddia eden paylaşımlarda bulundu. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yaşananlarına ardından bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı.

Dilipak'ın paylaşımı şu şekilde:

Diyanet İşleri Başkanının ya da ailesinden bir yakının Londra'da evi, gayri menkulü var mı sordum. Başkan bir defa İngiltere'ye gitmiş o da Kembiriç'te bir caminin açılışı için ve böyle bir gayrimenkulü yok. Bu iddialara ilişkin basında, sosyal medyada çıkan iftira nitelikli haberlerle ilgili bugüne kadar 300 kadar dava açılmış ve açılmaya devam ediyor.

Defalarca açıklama yapmış ama bu açıklamalar görmezden gelinmiş. Birileri dini konuları tartışma konusu yapmak için bahane arıyor sanki. Bu da Allah'ın iradesi içinde. Bu da bir imtihan. Biz rızasına uyalım. .