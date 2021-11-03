Enver Aysever ve Cem Yılmaz arasında 'Liboş' polemiği

Gazeteci yazar Rüstem Batum ile YouTube yayını yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz’a, gazeteci Enver Aysever’den sert tepki geldi. İkilinin karşılıklı atışması sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gazeteci-yazar Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuk oldu.

Katıldığı yayını Twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz'a, gazeteci Enver Aysever sert tepki gösterdi.

Yılmaz'ın tweetini alıntılayan Aysever, “Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin” umarım ifadelerini kullandı.

“12 YAŞINDA ÇOCUK BİLE TENEZZÜL EDİP YAZMAZ”

Aysever'in bu sataşmasına Cem Yılmaz'dan cevap gecikmedi. “Sizi ciddiyete davet edecektim” diyen Yılmaz, “Ne garip bir adam şu yazdığını 12 yaşında çocuk bile tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol” ifadelerini kullandı.

“ZAMAN SİZE DE ACI YAŞATMAZ UMARIM”

Enver Aysever, Yılmaz'a “Siz Türkiye'nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım” sözleriyle cevap verdi.

“RÜSTEM BEYLE ARANIZDA HALLEDİN”

"Ben Türkiye'nin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım” diyen Cem Yılmaz, “Normal insana hasret kaldık. Ben bari normal olayım. Rüstem beyle aranızda halledin bunları” sözleriyle tartışmayı bitirmek istedi.

“TAKİPÇİLERİNİZ KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI.”

Enver Aysever ise, “Tevazu göstermeyin, bu ülke çok acı çekti. Sizin gibi kitleleri etkileyecek kişilerin her cümlesi önemli. Laiklik, cumhuriyet derken elimizde hiçbir şeyin değeri kalmadı. Takipçileriniz küfür etmeye başladı mesela. Ben Ferhan Şensoy hayranı olarak, gülmecenin değerini bilirim” ifadelerini kullandı.

“KÜFÜR ETMELERİNİ SÖYLEDİĞİMİ Mİ İMA EDİYORSUNUZ?”

Enver Aysever'in “Takipçileriniz küfür etmeye başladı” sözlerine sinirlenen Cem Yılmaz, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Enver bey “takipçileriniz”bana küfrediyor da ne demek allahaşkına ? Benim hesabıma bi bakarmışsınız 15.000.000 küsür takipçim var benim. Şimdi de takipçilerime size küfür etmelerini söylediğimi mi ima ediyorsunuz? Hay allahım akşam vakti evde otururken!”

“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”

“CEM YILMAZ SİTEMİNDE HAKLI”

İkili arasında uzun süre devam eden tartışma Enver Aysever'in “Doğrusu. Cem Yılmaz siteminde haklı. Ben atak davrandım. Ülkenin en önemli komedyeni ve bu süreçte gözler üstünde. Konuyu kapıyorum. Sevgi be dostlukla” sözleriyle son buldu.

Kaynak: meydaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.