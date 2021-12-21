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TIMETURK / GÜNDEM / Enver Aysever'e 'dine hakaret' suçundan para cezası

Enver Aysever'e 'dine hakaret' suçundan para cezası

Sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan Enver Aysever'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı da 4 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.

15 Dakika Önce
2021-12-21 16:53:45
Enver Aysever'e 'dine hakaret' suçundan para cezası

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Enver Aysever ile avukatı katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan Aysever, söz konusu paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, beraat kararı verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ayveser'in "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Aysever'e verilen hapis cezasını da 4 bin 500 lira adli para cezasına çevrilmesine karar veren mahkeme, bu para cezasının da 5 taksitle ödenmesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aysever'in sosyal medya hesabı aracılığıyla "dini değerleri alenen aşağılama" suçunu içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, Aysever'in 20 Mart'ta bol giyimli, elinde tespih bulunan sakallı bir şahsın beyin kısmına maskeli bir şahıs tarafından dezenfektan sıkıldığını gösteren Birol Çün imzalı bir karikatürü, "Sadece bu sorun" ve "Neymiş asıl mesele, anladık mı?" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştığı kaydedilmişti.

Sanık Aysever'in paylaştığı karikatürün "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, "Bahse konu bir kesimin benimsediği dini değerlerden maksat inanç sistemi, dini büyükler, ibadet ve yer şekilleri gibi o inanışı temsil eden ve inanlarca dini kıymet atfedilen her türlü şeydir. Örneğin Müslümanlar için oruç tutma, hac farizası, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek dince kutsal sayılan değerlerdendir. Dini değer olarak inanışlarla birlikte o dine ait yapılar, ibadethaneler de bu suçun konusunu oluşturabilir." ifadelerine yer verilmişti.

İddianamede, sanık Aysever'in paylaşımını "dini değerleri alenen aşağılama" kastıyla yaptığının anlaşıldığı ifade edilerek, 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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