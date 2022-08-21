Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı suçu ne? Enver Altaylı tutuklu mu?

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Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden olan Enver Altaylı hayatı nasıl? Enver Altaylı görevi ne? Enver Altaylı nereli?

Altaylı 1 Kasım 1944 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilinde Özbekistan kökenli Şakir Altaylı'nın oğlu olarak dünyaya geldi. 1960-62 yıllarında Bursa Işıklar ve Erzincan Askeri liselerinde eğitim gördü. 1962'de Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir'in darbe girişiminde yer aldı. Ancak aydemir'in darbe teşebbüsü başarısız olunca Kara Harp Okulu'ndan ihraç edildi.

Enver Altaylı kariyeri

Üniversite eğitimini Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1968'de Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. 1968-1973 yılları arasında Doğu Avrupa Hukuku ve Sovyetoloji konusunda Almanya ve Avusturya'da eğitim aldı. 1977-1980 arasında MHP'nin yayın organı Hergün Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü ve başyazarlığını yaptı.

Daha sonra geçtiği Millî İstihbarat Teşkilatından (MİT) 1974'te istifa ederek ayrıldı. Aynı yıl Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) katıldı. Almanya'ya gitti, CIA ve Alman istihbaratı ile tanıştı. 1977 yılında Hergün gazetesinde yayın yönetmeni oldu. 12 Eylül öncesi Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yaptı. 1980'de Türkiye'den ayrıldı, 1988'de Özbekistan'a gitti. Azerbaycan ve Özbekistan darbelerinde adı geçenlerdendi. On yılda dünyanın birçok yerini gezerek ticari ve siyasi faaliyetlerini sürdürdü.

Enver Altaylı neden tutuklu?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski MİT mensubu Enver Altaylı, 27 Ağustos 2017 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Enver Altaylı'nın kız kardeşi dayısının oğlu Orhan Kavuncu ile evli. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Orhan Kavuncu'nun oğludur.

Altaylı halen cezaevinde tutuklu bulunuyor. Adının etrafındaki olaylara dair tartışmalar ise devam ediyr.