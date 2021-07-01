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Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin WhatsApp yazışmalarını görüyordu

CHP’li vekil Berberoğlu, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili kritik bir iddiada bulundu.

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01.07.2021 19:49:38
Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin WhatsApp yazışmalarını görüyordu

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programına konuk oldu.

Programda suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in "Cihan Ekşioğlu, İsrail'den 3 milyon dolara aldığı, Twitter ve WhatsApp görüşmelerini takip edebilen yazılımı Türkiye'ye 50 milyon dolara sattığı" açıklamasının hatırlatılması üzerine söz alan Berberoğlu, iş insanı bir arkadaşının kendisine aktardığı Sezgin Baran Korkmaz'ın istediği kişilerin WhatsApp mesajlarını okuyabildiğine yönelik bir iddiayı anlattı.

Berberoğlu şunları aktardı:

Bundan 8-9 ay önce Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili haberler çıkmaya başladığında çok inandığım ve çok güvendiğim bir iş adamı arkadaşım Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıdığını söyledi. Ben de “Git bir sor bakalım bu adama, parasına çökmeye çalışanlar var, içeri atmayı isteyenler var, ABD'den gelen paralar kadar emanet edenler var. Bir konuş bakalım neymiş. Sen de bana söylersin” dedim. Gitti geldi dehşet içindeydi! Samimi söylüyorum ben bu adamı 30 yıldır tanırım, SBK'yla yaptığı görüşmeden sonra tırsmıştı.

“Ne oldu kardeşim?” dedim. Dedi ki: Enis garip bir şeyler dönüyor. Adam benimle daha ikinci üçüncü oturmasında bu konular gündeme gelince “Bana bir şey olmaz” dedi. Ya nasıl olmaz? Bunlar bunlar konuşuluyor… Üsteleyince çıkartmış cebindeki telefonu. “Numaran kaç senin?” demiş. Almış, son yaptığı Whatsapp konuşmalarını göstermiş! Tekrar ediyorum sadece numara girerek benim arkadaşımın Whatsapp‘tan yaptığı son görüşmeleri takip edebildiğini göstermiş Sezgin Baran Korkmaz.

Ben o adama inandığım için bunu burada anlatma gereği hissediyorum. Ama niye bu saate kadar anlatmadın dersen. Sendeki (Barış Yarkadaş'ın anlattığı) gibi bilgi yoktu bende. Yani bu ekibin teknik dinleme, teknik takip program üzerine çalıştığını bilseydim o işin üzerine o saatte giderdim. Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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