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Enginyurt’tan ilginç paylaşım: Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor
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Enginyurt’tan ilginç paylaşım: Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve İsmail Saymaz'a seslenerek 'Beni yayına çağırmayın. Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor” dedi.

1 Saat Önce
2021-08-22 13:55:06
Enginyurt’tan ilginç paylaşım: Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor

DP Milletvekili Engin Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Halk TV'ye konuk olarak çıkmak istemediğini belirterek, "Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor" ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:
"Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor. @ismailsaymaz ve @OzlemGurses beni yayına çağırmazsanız(!) memnun olurum.
Allah muhafaza!

Sizin mahalle tehlike arz ediyor.
Şaka bir yana,şiddetin her türlüsünü kınıyorum.
Kime karşı,kimden gelirse gelsin.
Dayak değil,fikirler konuşsun."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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