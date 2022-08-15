Enflasyon Nedir? Enflasyon Artarsa Ne Olur?

Enflasyon ne demek? Enflasyon çeşitleri neler? Enflasyonun etkileri nedir? Son zamanlarda arama motorunda en çok gündemde yer alan konularda birisi de enflasyonun ne olduğudur. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.

Enflasyon Nedir?

Enflasyon ne demek? Enflasyon, temel anlamıyla, alıcıların alım gücünün düşmesi şeklinde tanımlanmakta. Enflasyon, ülke genelinde satılan bütün ürünlerin değerinin artmasını ifade ediyor.

Enflasyon Çeşitleri

Ilımlı Enflasyon

Ilımlı enflasyon fiyat artışlarının düşük düzeylerde seyrettiği ve enflasyon beklentisinin meydana gelmediği durumlardır. Ilımlı enflasyon bir diğer adı ile sürünen enflasyon olarak tanımlanır.

Yüksek Enflasyon

Yüksek enflasyon adından da anlaşılacağı gibi ürün fiyatlarındaki artışın yüksek ve kabul edilemez oranda olması olarak tanımlanır. Yüksek enflasyon, tüketicilerin alım gücünü büyük ölçüde kısıtlayarak, ülke ekonomisine zarar vermektedir.

Hiperenflasyon

Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki hali olarak tanımlanır. Bu enflasyon "Dörtnala" enflasyon olarak da adlandırılır. Yakın Tarihte Hiperenflasyon Yaşayan Ülkeler; 1923 Almanya ,1944 Yunanistan, 1946 Macaristan Hiperenflasyonu, 1994 Yugoslavya Enflasyonu, 2008 Zimbabwe gibi ülkeler hiperenflasyon yaşayan ülkelerdir.

Talep Enflasyonu

Talep enflasyonu; mal ve hizmet arzının, toplam talebin artış hızına ayak uyduramaması hâli olarak tanımlanır. Bu durum genellikle ekonominin toparlanma sürecine girdiği ve işsizlik oranlarında azalma yaşandığı dönemlerde daha çok karşılaşılır.

Maliyet Enflasyonu

Maliyet Enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonu, petrol ve gıda gibi emtia fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış yaşanması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.

Yapısal Enflasyon

Yapısal enflasyon ne demek? Bu enflasyon çeşidi genel olarak şirket ve firmaların etkin olduğu, ürüne özel fiyatlama ve talebin bulunduğu enflasyon çeşidi olarak adlandırılmaktadır.

Enflasyonun Etkileri Neler?