Enes Kanter hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı’nın resmini ayakları altına alan Enes Kanter hakkında resen soruşturma başlatıldı
2022-05-28 21:58:00
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini ayakları altına aldığı videoyu paylaşan Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada basketbolcu Enes Kanter'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görselini ayakları altına alarak çiğnediği videoyu paylaşması üzerine resen soruşturma başlattı. Savcılık, Enes Kanter hakkında TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. DHA
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