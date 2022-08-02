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Enerji Bakanı Dönmez: Akkuyu ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapacaklarını açıkladı.

57 Dakika Önce
2022-08-02 12:30:35
Enerji Bakanı Dönmez: Akkuyu ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde çalışan ve yüzde 80'ini Türk vatandaşlarının oluşturduğu geniş Rus-Türk ekibinin ortak çabalarıyla proje hedefine ulaşacaklarını dile getirerek, "Başaracağız ve Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız" ifadelerine yer vermişti.

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