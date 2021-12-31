En çok izlenen dizi hangisi? En sevilen oyuncu kim? En çok izlenen yabancı dizi hangisi?

Türk dizisi mi yabancı dizi mi? Türk seyircisi hangi dizileri tercih ediyor? En çok hangi dizi özleniyor? Türkiye ne tür dizi izliyor?

23–28 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 15 yaş üzeri 1831 kişinin katılımı ile online araştırma platformu benderimki.com üzerinden gerçekleştirilen NG araştırma'nın "Dizi" konulu kamuoyu araştırmasından ilginç sonuçlar ortaya çıktı.İnternet dünyasının son yıllardaki hızlı gelişimi dizi/film sektörüne de yansımış durumda. Çok değil, yaklaşık 10 yıl önce dizileri sadece televizyondan izleyebilirken, günümüzde internet üzerinden takip edebileceğimiz bir çok dizi platformu bulunuyor.

10 kişiden 6'sı diziye TV'den takip ediyor

Her 10 kişiden 6'sı dizileri en çok televizyondan takip ettiğini belirtirken, 2'si ise son dönemlerde oldukça popüler olan Netflix platformunu tercih ediyor. Puhu TV, Blu TV ve Tivibu ise katılımcıların diğer tercih ettiği platformlar.



En beğenilen Türk dizisi hangisi?

Katılımcılar tarafından en büyük ilgiyi gören dizi, her 10 kişiden 1'inin en beğendiği dizi olan 'Gönül Dağı'. Gönül Dağı dizisini çok az bir farkla 'Yargı' takip ediyor. 'Yasak Elma', 'Camdaki Kız' ve 'Arka Sokaklar' da birbirine çok yakın oranlarla 'Gönül Dağı' ve Yargı'nın arkasından geliyor.

En çok hangi dizi özleniyor?

Katılımcılar tarafından en çok özlenen Türk dizisi, aldığı %11'lik oy oranıyla Diriliş Ertuğrul. %10'luk oy oranıyla Çukur 2. sırayı alırken, %9'luk oy oranıyla Kurtlar Vadisi 3. sırada. Katılımcılar arasında popüler olan diğer diziler sırasıyla; Avrupa Yakası (%8), Aşk-ı Memnu (%7), Ezel ve Muhteşem Yüzyıl (%6).

En sevilen oyuncular kimler?

Katılımcıların en sevdiği erkek oyuncu %13'lük oy oranıyla, Çukur dizisindeki performansıyla çok kunuşulan Aras Bulut İynemli oldu. Kenan İmirzalıoğlu %10'luk oy oranıyla 2. olurken, Engin Altan Düzyatan ise %9'luk oy oranıyla 3. sıraya yerleşti.Katılımcılar, en beğendiği kadın oyuncu sorusunda ise %13'lük oranıyla 'Masumlar Apartmanı' dizindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Ezgi Mola'yı 1. sıraya koydular. Beren Saat %7'lik oranla 2. sırayı alırken, Cansu Dere %6'lık oranıyla 3. sırada.



Yabancı dizi izliyor muyuz?

Yabancı dizi izleyenlerin sayısında artış olması aşikar. Peki, ne kadarlık bir kesim yabancı dizi izliyor?

%54'lük bir oranla yabancı dizi izleyenler, izlemeyenlerin oranını geçmiş durumda.

En beğenilen yabancı dizi hangisi?

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden olan La Casa De Papel %19'luk oranıyla 1. sıraya yerleşiyor. Onu %16'lık oranıyla Game Of Thrones izliyor. Sherlock ve Prison Break ise %11'lik oranlarıyla 3. sırayı paylaşıyorlar.

Türkiye ne tür dizi izliyor?

Bilim Kurgu %21'lik oranla 1. sıraya yerleşirken, %20'lik oranıyla Komedi onu takip ediyor. Aile dizisi çekilmesini isteyenler ise %14 ile 3. oluyor.

Her 10 kişiden 6'sı kalan hayatında yerli dizi izlemek isteyeceğini söyledi. Diziler konusunda tam olarak aradığımızı bulamasak da yine de yerli diziler bizim için çok önemli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.