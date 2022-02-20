Emniyetten ‘Migros eylemi’ açıklaması

İşten çıkarılan DGD-Sen üyesi Migros işçileri, Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın evinin önünde dün eylem yapmış, yaklaşık 100 işçi ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Migros eylemine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Migros eylemine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bazı kişilerin kelepçelenerek gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla 03.02.2022 tarihinde Esenyurt ilçemizde başlayan eylemleri çeşitli yer ve tarihlerde devam eden basın açıklamaları ve etkinliklerle devam etmiştir.

*Eylem yapılan yerlerin bir kısmı, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde, herhangi bir müdahale ve güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edilmiştir.

Beykoz İlçemizde 18.02.2022 günü saat 14.00'de Hidiv Kasrı Caddesindeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu üzerine, daha önceki basın açıklamalarında olduğu gibi tedbir alınmıştır.

“BASIN AÇIKLAMASINA MÜSAADE EDİLDİ”

*Belirtilen yerde yaklaşık 80 kişilik eylemci grupla yapılan müzakerelerde; buranın özel ikamet alanı ve ana cadde üzerinde olduğu, basın açıklaması yapılacak yerlerden olmadığı, çevrede ikamet eden vatandaşların asayiş ve huzuru ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği defaten ifade edilmiştir.

*Grubun ısrarla burada basın açıklaması yapmak talebi üzerine, müzakere edilerek basın açıklamasına müsaade edilmiştir.

“OLUMLU YANIT ALINAMADI”

*Gruptaki birçok kişi ayrı ayrı basına yönelik açıklamalar yapmış, toplu olarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde eyleme devam etmiş olduğu halde müdahalede bulunulmamıştır.

*Basın açıklaması saat 14.40 sıralarında bitmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen bulundukları yerden ayrılmayan grup, defaten ikaz edilmiş ancak yoğun slogan ve alkışlarla protesto gösterisi devam etmiştir.

*Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 Sayılı Kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır.

“68 ŞAHIS YAKALANDI”

*Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine, ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15.45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir.

SERBEST KALDILAR

*Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür.

*Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 Sayılı Kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır. .