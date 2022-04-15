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TIMETURK / GÜNDEM / Emniyet'ten 'operasyon hesapları' açıklaması

Emniyet'ten 'operasyon hesapları' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), sosyal medyada yurt dışından açılan 'operasyon hesapları'na ilişkin açıklama yapıldı

1 Saat Önce
2022-04-15 23:31:04
Emniyet'ten 'operasyon hesapları' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), sosyal medyada yurt dışından açılan 'operasyon hesapları' ile provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının saptandığı belirtilerek, "Halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan 'operasyon hesapları' ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür. Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir." .

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