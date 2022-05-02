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TIMETURK / GÜNDEM / Emniyet'ten gözaltı açıklaması

Emniyet'ten gözaltı açıklaması

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

2 Saat Önce
2022-05-02 23:20:15
Emniyet'ten gözaltı açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 17.35'te İstiklal Caddesi'nde terör örgütü propagandası yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Toplanan grubun terör örgütü propagandası yaparak, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi.

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Gözaltına alınan 16 kişi hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan işlem yapıldığı ifade edildi. DHA .

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