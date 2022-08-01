Emniyet şimdi o bağlantının peşinde! 45 dakikada nasıl gitti

Türkiye, Cemevine saldıran Ahmet Ozan K.’nın Ankara’nın en büyük iki ilçesi Mamak ve Çankaya’daki üç cemevine 45 dakika içinde nasıl saldırabildiğini konuşuyor. Emniyet, sıradan bir Ankara trafiğinde Mamak-Çankaya arası arabayla 45 dakika sürerken, saldırgan 45 dakika içinde 3 farklı adrese saldırı düzenleyebildi. Emniyet, araştırmalarını bu ayrıntı üzerine yoğunlaştırdı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ankara'da cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldıran Ahmet Ozan K.'nın (24) 45 dakikada üç ayrı noktada saldırı yaptığı tespit edildi. İlk ifadesinde kimseden talimat almadığını savunan saldırganın bağlantıları araştırılırken dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Sıradan bir Ankara trafiğinde Mamak-Çankaya arası arabayla 45 dakika sürerken, saldırgan 45 dakika içinde 3 farklı adrese saldırı düzenleyebildi.

Emniyet ‘45 dakika'ya yoğunlaştı

Ankara Emniyeti ise araştırmalarını Ankara'da yaşamayan saldırganın 45 dakika içinde nasıl 3 ayrı merkeze saldırabildiğine yoğunlaştırdı. Bu kapsamda senaryolar, detaylı bir şekilde analiz edilirken, saldırganın kimlerden yardım aldığı araştırılıyor. Buna göre, saldırganın birinden yardım almadan bu saldırıları gerçekleştirmesi mümkün değil.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında bu konuya temas etti. Saldırganın bu üç cemevinin yerlerini çok iyi bildiğine temas eden Selvi, “45 dakika içinde üç cemevine gideceksin, orada eylem yapacaksın, bir diğerine geçeceksin... Çankaya ve Mamak ilçeleri Ankara'nın en büyük ilçeleri. Şehiriçi trafiğinin en yoğun olduğu merkezler. Burada üç cemevine ancak özel bir aracın eskortluğu sayesinde ulaşabilirsiniz. Burada cevaplandırılması gereken çok önemli sorular var” ifadelerini kullandı.

Selvi: 40 yıldır Ankara'da yaşıyorum, ben bile 45 dakikada gidemem!

Selvi, şunları kaydetti:

Ahmet Ozan K. 1998 Kars doğumlu ama İzmir'de yaşıyor. İzmir'de eylem alanı olarak Ankara'yı seçmiş. Daha önce Ankara'da yaşamış mı bilmiyorum ama 40 yıldır Ankara'da yaşayan biri olarak ben Çankaya ve Mamak'taki üç adrese 45 dakika içinde ulaşamam. O nedenle Ahmet Ozan K.'nın bağlantılarının araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor. Zaten emniyetin yaptığı da o. Önemli bağlantıların ortaya çıkacağını düşünüyorum.

Ankara'ya 70 km uzaklıkta yakalanmıştı

Yapılan detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı. .