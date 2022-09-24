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Eminönü'nde simitçi heykelindeki simitleri çaldılar

Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinin 'simitleri' çalındı. Belediye yetkilileri çalınan bronz simit heykellerin bulunması için çalışma başlattı.

1 Saat Önce
2022-09-24 07:59:54
Eminönü'nde simitçi heykelindeki simitleri çaldılar

Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti çalındı.

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Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı.

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Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

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Eminönü'ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, "Pandemiden önce Eminönü'ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı" dedi.

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Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü'ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti. DHA

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