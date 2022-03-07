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Emine'yi tüfekle öldüren eşine 'iyi halden' müebbet hapis cezası

Ankara'da, gördüğü şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Soner Yanıkoğlu (22) 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1 Saat Önce
2022-03-07 21:49:49
Emine'yi tüfekle öldüren eşine 'iyi halden' müebbet hapis cezası

Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk edip, babaevine döndü. Soner Yanıkoğlu da geçen yıl 30 Temmuz'da, eşini geri götürmek için kayınpederinin evine gitti. Emine Yanıkoğlu, eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinden eşyalarını getirmesini istedi. Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle tekrar döndüğü kayınpederinin evinde çantadan çıkardığı pompalı tüfekle ateş ederek, eşini öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Yanıkoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

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Sanık Soner Yanıkoğlu'nun Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sanık Yanıkoğlu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile cezaevinden katıldı. Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

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Mahkeme de son savunmasını yapan Soner Yanıkoğlu, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Niyetim öldürmek olsa ilk eve gittiğimde yanımda silah olurdu. Silahı arkadaşıma satmak için yanıma almıştım. Rahmetli eşim ağır küfürler etti. Bu benim kanıma ve erkeklik gururuma dokundu, pişmanım" dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Avukat beyanlarının ardından savcı, Soner Yanıkoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yanıkoğlu'na iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Hükümle birlikte tutukluluğun devamına karar verildi.

'ÜST MAHKEMEYE BAŞVURU YAPACAĞIZ'

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Duruşma sonrası Emine Yanıkoğlu'nun ailesinin avukatı Semih Kemal Coşan açıklama yaptı. Coşan, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin önüne geçilmesi için her zaman sanıklar aleyhine ağır cezalar verilmesini istediklerini söyleyerek, "Mahkemece takdiri indirim uygulaması bu çabalarımıza darbe vurmaktadır. Bu tür indirimler gerek toplum vicdanında gerekse müştekiler nezdinde adalete güveni sarsmaktadır. Mahkeme kadın cinayetlerine alelade bir dava gözü ile bakıp kendi takdiri ile böyle indirimler uygulamaya devam ederse birçok kadın derneği kuruluşu ve avukatın çabaları sonuçsuz kalacaktır. Mahkemenin sanık lehine uyguladığı bu takdiri indirimi kabul etmemiz mümkün değildir. Üst mahkemeye başvuru yapacağız" dedi. .

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