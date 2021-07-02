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Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys ile İstanbul'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi.

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Google News - Timeturk
02.07.2021 19:08:56
Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı ile görüştü

Emine Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen 'murabıtlar'dan Hatice Huveys ile bir araya gelerek işgale karşı uluslararası farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmaları istişare ettik. Yürüttüğü onurlu mücadele için kendisini tebrik ediyorum. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanların evi, bu davayı dünyaya duyurmak ise hepimizin görevidir."

Emine Erdoğan, paylaşımında Huveys ile çekilen fotoğrafına da yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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