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TIMETURK / GÜNDEM / Emine Erdoğan'dan açıklama

Emine Erdoğan'dan açıklama

Emine Erdoğan, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, 'Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor.' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-07 20:35:17
Emine Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.

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