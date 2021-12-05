DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Emine Bulut cinayetinde savcı ''iyi hal'' ve ''tahrik'' indirimi istemiş
Bilgen yeni parti kurma hazırlığında: 'Seçimlere yetişebilir'
Bir ayda 884 yatırım teşvik belgesi verildi
Amerika’da tuhaf olaylarla hafızalara kazınan 8 gizemli yer
Xiaomi'nin robot köpeği CyberDog satışa çıktı: İşte fiyatı!
Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!
Uzayda 'gizemli ev' bulundu!
Sayıştay'dan taksicilere kötü haber
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Jilet gibi yoldan gitmek hoşuna gitti değil mi?
ABD’nin ‘İkinci İsrail’ projesi
Bozkurt'taki selde kaybolmuştu: Cesedi 114 gün sonra bulundu
Bitcoin fiyatındaki 'aşırı düşüş' neden kaynaklandı?
Necmettin Batırel’den dolar formülü: 50 milyar dolarlık bir fon bütün hesapları bozar
Bilim insanları, zamanın Dünya’dan çok farklı ilerlediği bir gezegen keşfetti
Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskını 'siyasi aklın cinneti'dir

TIMETURK / GÜNDEM / Emine Bulut cinayetinde savcı ''iyi hal'' ve ''tahrik'' indirimi istemiş

Emine Bulut cinayetinde savcı ''iyi hal'' ve ''tahrik'' indirimi istemiş

Emine Bulut cinayeti davasında savcının, eski eşinin boğazını kesen sanık Fedai Varan için iyi hal ve tahrik indirimi istediği ortaya çıktı.

8 Dakika Önce
2021-12-05 10:26:21
Emine Bulut cinayetinde savcı ''iyi hal'' ve ''tahrik'' indirimi istemiş

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onadı. BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı.

BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz ederek, “Sanık ortak çocukları bulunan eski eşini kasten öldürmüştür. Sanık maktülenin olaydan önce kendisine hakaret ettiğini ve bu hakaretin yarattığı elemin etkisiyle suçu işlediğini savunmaktadır. Tahrikten yararlandırılmayan sanığın yasal gerekçe olmaksızın takdirden de istifade ettirilmediği görülmektedir. Kadın cinayetleriyle mücadele edilmelidir. Çünkü bu ülkede her yıl yaklaşık 350 kadın eşi, eski eşi, sevgilisi vb tarafından öldürülmektedir. Rakam korkunçtur. Mamafih bu mücadele yürütülürken de adil olunmalıdır” diye ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş