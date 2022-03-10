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Emin Çölaşan’dan Çiller’e sert çıkış! ‘Bu saatten sonra…’

Emin Çölaşan, siyasete tekrar girip girmeyeceği konuşulan Tansu Çiller için sert bir yazı kaleme aldı ve “Bu saatten sonra kendisinden ne köy olur ne kasaba” eleştirisinde bulundu.

33 Dakika Önce
2022-03-10 13:22:07
Emin Çölaşan’dan Çiller’e sert çıkış! ‘Bu saatten sonra…’

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, siyasete tekrar girip girmeyeceği konuşulan eski başbakanlardan Tansu Çiller için, “Bu saatten sonra kendisinden ne köy olur ne kasaba!”dedi.

“Bayan Çiller siyaset piyasasında AKP-MHP ortaklığının en büyük destekçisi olarak yer alıyor ama gelin görün ki unutulmuş durumda. Seçmeni yok, saygınlığı ve Türk siyasetinde olumlu herhangi bir iz bırakmışlığı yok. Aslında her gün yandaş siyasetin içinde ama gelecekte ne yapacağı konusunda açık konuşmuyor. Başka bir deyişle sözlerinin ucunu açık bırakıyor” diyerek Çiller'in son açıklamasını hatırlatan Çölaşan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Niyetli olduğu belli ama şimdiden açığa çıkmak istemiyor. Şunu iyi bilmeli, bu saatten sonra kendisinden ne köy olur ne kasaba! Başka bir deyişle siyasete girse kaç yazar girmese kaç yazar!..” .

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