Emekli Tuğamiral Kırçiçek ifade verdi

Emekli Tuğamiral Serdar Okan Kırçiçek, kamuoyunda 'Amirallerin Montrö bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzasının bulunduğu gerekçesiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Avukatı ve arkadaşlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kırçiçek, "Montrö bildirisi" davasının görüldüğü Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı doğrultusunda İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ara duruşmada savunma yaptı.

Mahkemeye sunduğu yazılı savunmayı sanık kürsüsünde okuyan Kırçiçek, "ADMEK-2" adlı WhatsApp grubuna Balyoz davası sonrası 2014 yılında grup moderatörü Alper Tezeren'in daveti üzerine girdiğini söyledi.

Bu grubun, emekli generallerin ölüm, düğün ve kutlama gibi önemli günlerde sosyalleşme amacıyla kullanıldığını belirten Kırçiçek, "Montrö bildirisi"ni gruptaki bir amiralin gündeme getirdiğini kaydetti.

Kırçiçek, bildirinin bir hukukçu tarafından gözden geçirilip "temiz" olarak değerlendirildiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Yazının yazılmasına herhangi bir dahlim olmamıştır. Yazı başlığına 'Yüce Türk Milleti'ne' ifadesinin yazılması, 'Aksi halde' ifadesinin eklenmesi ve gece yarısı yayımlanmasını takip etmedim. Tepki çekmesi sonucu yazıyı tekrar okudum. Bir problem yoktu. Darbeye kalkışılmaması gerektiğini içeriyordu. Tepkiler sonucu demokrasiye bağlı olunduğuna dair yeni bir açıklama da yayımlanmak istendi ama polemiğe neden olacağı endişesiyle bazı amiraller istemediğinden yayımlanmadı. Bildiriye meslek hayatımda almış olduğum akademik öğretim, edindiğim eğitimler, tecrübeler ve hukuk kuralları çerçevesinde olduğuna inanarak imza verdim. Demokrasi sevdalısı bir vatandaş olarak asla başka bir amacım olmadı, olamaz. Kamuoyunu bilgilendirme niteliğinde olan duyurunun yanlış anlaşılıp ülke gündemine oturmasından dolayı son derece üzgünüm."

Duruşma savcısının, "WhatsApp grubunda bildiriye itiraz eden olmadı mı?" sorusu üzerine Kırçiçek, "Grup içinde bildiriye sessiz kalan 30 civarında kişi vardı. Hiç kimse bunun bir darbe çağrısı kapsamında olduğunu düşünmedi. İkazlar, biraz daha beklenmesi yönündeydi." dedi.

Kırçiçek, ifadesinin ardından adliyeden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.

- Emekli amiraller hakkında Ankara'da açılan dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmış ve 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve ilk duruşmanın 21 Mart 2022'de yapılacağı karara bağlanmıştı.

Dava kapsamında İstanbul'da ikamet eden sanıkların, talimat yoluyla savunma yapmaları bekleniyor. .