Emekli polis, kiracısını vurdu!

Kira fiyatlarındaki aşırı artışlar ev sahipleri ile kiracılar arasında kavgalara sebep oluyor. Son olarak Kırşehir'de yaşanan olayda emekli polis memuru kiracısını silahla vurdu.

Emekli polis memuru Salih K., kirasını alamadığını öne sürdüğü kiracısı Hüseyin Çetin'i, çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı. Çetin hastaneye kaldırılırken Salih K., gözaltına alındı.

Kırşehir'de bu sabah saatlerinde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana gelen olay son ev sahibi-kiracı kavgası olarak kayıtlara geçti.

BELİNDE SİLAHLA KİRACISIYLA GÖRÜŞTÜ

İddiaya göre emekli polis memuru Salih K. (52), kirasını alamadığını öne sürdüğü hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Çetin ile görüşmeye gitti.

Salih K, Çetin ile tartışmaya başladı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Çetin (38) de olay yerine geldi.

SİLAHLA BACAĞINDAN YARALADI

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Salih K., belinde bulunan tabancasını çıkararak Hüseyin Çetin'i sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

"BEN EMEKLİ POLİSİM' DEYİP EŞİMİ VURDU"

Salih K., gözaltına alındı. Eşinin vurulmasının ardından hastane önünde feryat eden Funda Çetin, "'Ben emekli polis memuruyum' diyerek eşimi vurdu. Ben de bu devlete hizmet ediyorum. Ben de can kurtarıyorum. Her önüne gelen birilerini mi vuracak? Yazıklar olsun" dedi. DHA .