Elmastan değerli! Milas'ta diaspor taşı ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, elmastan daha değerli olduğu bilinen 835 gram ağırlığında diaspor taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.Ç., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.