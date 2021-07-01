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Elmalı davasında mahkemeden çocuklar ile ilgili yeni karar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elmalı davası olarak bilinen olayda mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınma talebinin mahkemece kabul edildiğini duyurdu.

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01.07.2021 23:24:21
Elmalı davasında mahkemeden çocuklar ile ilgili yeni karar

Elmalı davası olarak bilinen olayda cinsel istismara maruz kalan iki çocuğun devlet korumasına alınma talebinin mahkemece kabul edildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" not düşüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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